Главная цель обновленного предприятия – выпуск до 1200 тонн своей продукции за один месяц.

Производственное предприятие «Каспий» увеличило возможности по выпуску новой продукции благодаря инвестированию со стороны государственного бюджета. Об успехах местных производственников пишет телеграм-канал дагестанского правительства.

Так в рамках официального посещения инвестиционной платформы предприятия, занимающегося изготовлением металлоконструкций, на завод прибыл республиканский чиновник в ранге зампреда дагестанского правительства. Ризван Газимагомедов осуществил визит на производственные площадки «Каспия» и проверил как идёт проект по поддержке. Увеличить контроль за выполнением поставленной задачи Газимагомедову помог и замминистра промышленности и торговли Дагестана Хаджимурад Исрапилов.

Отметим, что основная производственная ориентация «ЗМК-Каспий» – это выпуск большого ассортимента строительных металлических конструкций и посредничество в поставке металлоконструкций на республиканском уровне для местных предприятий, находящихся в процессе стройки.

Благодаря дополнительному финансированию под кураторством дагестанского Фонда развития промышленности, собственник завода смог купить актуальное оборудование, параллельно нарастив производственные мощности и увеличив количество рабочих мест.

Теперь главная цель завода «Каспий» – это добиться выполнение ежемесячного производственного плана в изготовлении до 1200 тонн металлоконструкций.