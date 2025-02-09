Научные сотрудники Женевского университета смогли решить головоломку, предполагающую нахождение ответа на вопрос, что появилось раньше – курица или яйцо.

Ответ был найден в ходе непростых исследований. Выяснилось, что формирование яйцеклеток было первичным процессом по отношению животным. Причем намного более ранним. Соответствующие доказательства были приведены в научном издании Nature.

Решение было найдено при помощи изучения одноклеточных организмов с собственным наименованием Chromosphaera perkinsii, которые способны к организации многоклеточных объектов. Так такие организмы были открыты в рамках научной экспедиции гавайского берега пять лет назад. Эти бактерии удивили ученых своей тягой к «коллективизму». Организмы могли создавать колонии, хотя практически все другие одноклеточные живут индивидуально.









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В ходе дальнейших исследований выяснилось, что значительное количество времени Chromosphaera живут вместе с другими сородичами в составе колоний по две клетки или больше. Так в таких организмах есть и клеточные структуры, из которых в дальнейшем получаются клетки женского типа с функциями репродуктивности. Что позволяет с некоторой вероятности сделать вывод о том, что яйцеклетки могли образовываться много раньше, чем появились первые животные. Следовательно, яйца первичны в отношении появления первых кур.

Хот некоторая доля ученых относится со скепсисом к данному предположению, предполагая, что куры могли развиваться в далёком прошлом совсем иначе. Подразумевая, что древние куры могли давать потомство без откладывания классических яиц.