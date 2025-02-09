Украинское государство в лице правительственных чиновников ведёт довольно плотные переговоры с целью задействовать собственную трубопроводную инфраструктуру для передачи газовой смеси азербайджанского происхождения, принадлежащего Баку для отправки европейским потребителям. Соответствующими сведениями поделились сотрудники украинского МИД и в частности дипломатический чиновник Украины Георгий Тихий. Такими сведениями располагает ИА «Интерфакс-Украина».

Как подчеркнул представитель Украины, по трубам может поставляться не только азербайджанский газ, но и другие виды газовой смеси, поставляемые из иных источников.









Тихий не стал конкретизировать о сущности проекта и его деталях, как и насколько дело продвинулось, вместе с тем официальный Киев продолжает держать связь со Словакией, желающей получать газ с украинского трубопровода.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский неоднократно рассказывал в публичном поле, что Украина не против через свою территорию поставлять газовую смесь азербайджанского происхождения. Данный вопрос подымался в личной беседе с руководителем Азербайджана Ильхамом Алиевым на территории Швейцарии.