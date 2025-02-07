Экс-канцлерин имеет тяжелый политический вес и сейчас и покинула власть несмотря на уговоры остаться.

Решение использовать российский газ методами глобальных закупок у Москвы было на 100% правильным, даже если речь идёт о периоде времени после 2014 года. О решениях, принятых во время каденции бывшей федеральной канцлерин ФРГ Ангелы Меркель, напомнили в германской прессе.

Так журналисты Die Zeit, проводившие открытый стол, обратились к бывшему политику с некоторым списков вопросов. Один из таких вопросов как раз и содержал истории о взаимоотношении тогдашних Берлина и Москвы.









Так Меркель отстаивая свои ранние решения высказалась, что покупая российский газ Берлин помогал не только развиваться Германии, но и поддерживал напрямую Киев, который получал большие деньги только лишь за то, что его территория была отличной транзитной зоной, через которую с востока на запад двигался российский газ в Европу.

А мы напомним, что с 1 января 2025 года транзит газовой смеси через Украину прекратился, так как Киев не захотел продлевать контракт, закончивший свое юридическое действие в первый день нового года.