Владимир Зеленский ранее обозначил такую возможность в конце осени 2024 года, надеясь на благосклонность официального Вашингтона.

США необходимы редкоземельные металлы, залегающие в недрах Украины. Посредством импорта последних США хотят возместить средства, которыми Вашингтон обеспечивал поддержку Киева. Такие слова высказал в интервью журналистам канала NBC член Совета по нацбезопасности Штатов Брайан Хьюз.

Как передал высокопоставленный функционер, США должны вернуть любые средства, которые расходуются или расходовались для поддержки украинского государства.

Отметим, что в минувший понедельник сам хозяин Белого дома рассказал, что США имеют самый прямой интерес в передаче себе украинских редкоземельных металлов.

Ранее готовность предоставить американскому правительству полезные ископаемые украинских недр проявил Владимир Зеленский, заявивший о большом желании совместно с американскими компаниями разрабатывать местные недра – всё в обмен на военную поддержку Вашингтона. Такое предложение для США в разговоре с Трампом Зеленский озвучил осенью 2024 года.

Менее оптимистичны к таким заявлениям репортеры Bloomberg, объяснившие своим читателям, что после таких заявлений, от Украины останется буквально пустое пространство, если все партнеры Киева изъявят желание заполучить ресурсы за предоставленную помощь для Украины.

А мы напомним читателям, что полезные ископаемые Украины по Конституции принадлежат украинскому народу, и единолично распоряжаться их освоением, украинский президент точно не в праве.