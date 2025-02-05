Большинство редкоземельных металлов находятся на территории новых российских регионов.

От украинского государства практически ничего не останется, если другие партнёры Киева пойдут по примеру Североамериканского государства и потребуют передачи природных ресурсов Украины в свою собственность. Своим негативом в отношении предложения Владимира Зеленского передать США земные недра Украины, которые по местной Конституции принадлежат исключительно народу Украины, а не власти украинского президента, порассуждал сотрудник Bloomberg Марк Чемпион.

По словам штатного колумниста издания, если Дональд Трамп захочет перевести в область денег поддержку Украины, то точно такой же трюк захотят повторить несколько других десятков государств – союзников Киева.

В таком случае от Украины останется лишь пустое место, заявил репортёр.





Источник изображения: greyswandir-m.livejournal.com





В итоге американский корреспондент потребовал от европейских государств прекратить жалобы и сделать возможным для новой вашингтонской администрации заключить сделку, как и закончить схватку за активы, которые могла бы использовать Украина для своего последующего восстановления.

Вероятно, как считает Чемпион, слишком трудно подсчитать скольким же количеством ресурсов вообще располагает Украина.

Так из четырёх крупных месторождений лития на Украине ни одно из таких месторождений не начало функционировать. Шевченковское месторождение лития уже контролирует Россия. В почти такой же подвешенной ситуации находится крупнейшее месторождение марганца в мире, располагающееся на ЛБС.