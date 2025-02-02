В Чите продают коллекционный легковой автомобиль ГАЗ-12 ЗИМ, выпущенный в 1954 году, всего за 2 млн рублей. Почему «всего»? Потому что 2 млн в национальной валюте за модель, которая без всяких кавычек является коллекционным экспонатом, выпущенная за 10 лет своего промышленного производства в количестве чуть большем, чем 20 тыс. единиц, это действительно немного.

Сама машина, которая выставлена на продажу, за 70 лет своей эксплуатации проехала лишь 7142 километра.

Интересный факт: два двигателя от ГАЗ-12 использовались в военной технике – колёсном бронетранспортёре БТР-60П, который состоит на вооружении в 2025 году в более 20 странах мира. Сдвоенный силовой агрегат позволял БТР разгоняться до 80 км/ч по асфальтовому шоссе.

Так же достаточно низкая цена видимо обусловлена не оригинальными креслами, вместо которых должны были быть откидные модели. Вместе с тем многое в салоне, как и снаружи, осталось неизменным.

Так не поменялся главный агрегат любого автомобиля – мотор. Здесь используется двигатель мощностью в 90 л.с., крутящий момент которого на колёса передаётся при помощи коробки-механики.

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Машина имела максимальную скорость до 120 км/ч и разгонялась до 100 км/ч за 37 секунд.

Помимо перевозки партийной номенклатуры «средней руки», ГАЗ-12 был передан большому количеству отделений таксомоторных служб, играя роль рядового такси для множества советских граждан.