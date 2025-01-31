Новое руководство ФБР по-новому "подметает".

Высокопоставленным офицерам ФБР Североамериканского государства от новых руководителей было предложено «выбрать опцию» отставки по собственному желанию или получить увольнение от новых собственных боссов «прямо в лицо», что вызвало серьёзную обеспокоенность среди многих сотрудников Бюро.

Вместе с тем всё выглядело совсем иначе, когда кандидат на должность главы Федерального бюро расследований от Дональда Трампа – Каш Патель, заверял конгрессменов, что он точно не будет заниматься преследованием потенциальных оппонентов Трампа в рядах агентства.

И как узнали журналисты New York Times, получившие комментарии на условиях полной анонимности от действующих сотрудников ФБР, ультиматум от людей Пателя услышали те, кто возвысился под руководством бывшего главы Бюро Кристофера Рэя. Последний ушел со службы сам в текущем январе.









И как заявил один старший агент, он «отправится на пенсию» уже в понедельник, причем для его увольнения не было представлено никаких веских причин.

И как объяснили сотрудники NYT, что больше всего вызывает опасений среди руководящих кадров американской спецслужбы, директора ФБР намного меньше стеснены в своих действиях, чем иные главы силовых ведомств США, поэтому удивляться много не придется, когда Патель начнет «увольнять многих и многих». Хотя до самого последнего дня большинство работников ФБР было уверено, что в их ведомстве не будет сильных чисток.