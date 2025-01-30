В России ветряные электростанции (ВЭС) активно развиваются, особенно в последние годы, благодаря государственной поддержке и программам развития возобновляемой энергетики. Крупнейшие ветряные электростанции в стране сосредоточены в регионах с высоким ветровым потенциалом, таких как юг России, Крым, Урал и Дальний Восток.

Ветряные электростанции (ВЭС) обладают множеством преимуществ, которые делают их важным элементом в переходе к устойчивой энергетике.

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А теперь перечислим чем так хороши ветровые электростанции.

Одним из ключевых достоинств является их экологическая чистота. Ветряные электростанции не производят вредных выбросов в атмосферу, таких как углекислый газ (CO₂), оксиды серы (SOₓ) или азота (NOₓ), что способствует снижению парникового эффекта и борьбе с изменением климата. Они не требуют сжигания ископаемого топлива, что уменьшает загрязнение воздуха и воды.





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Рейтинг стран с наибольшим выбросом углекислого газа





Ветер — это возобновляемый источник энергии, в отличие от угля, нефти или газа. Использование ветра позволяет снизить зависимость от ископаемых ресурсов, что делает ветряные электростанции важным инструментом в переходе к зеленой энергетике.

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С экономической точки зрения, после установки ветряных турбин эксплуатационные затраты относительно низкие, так как ветер — это бесплатный ресурс. В долгосрочной перспективе ветряные электростанции могут быть более выгодными по сравнению с традиционными электростанциями, особенно с учетом роста цен на ископаемое топливо.

Развитие ветроэнергетики также способствует созданию новых рабочих мест в сферах производства, установки, обслуживания и управления ветряными турбинами. Это положительно влияет на экономику и занятость в регионах, где развивается эта отрасль.

Ветряные электростанции отличаются модульностью и масштабируемостью. Они могут быть разного размера: от небольших турбин для отдельных домов до крупных промышленных установок. Это позволяет адаптировать их под нужды различных потребителей.

Использование ветряных электростанций помогает странам снизить зависимость от импорта энергоресурсов, что повышает энергетическую безопасность. Кроме того, ветряные турбины могут устанавливаться на сельскохозяйственных землях или в прибрежных зонах, не мешая другим видам деятельности, таким как сельскохозяйственная деятельность или рыболовство.

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Лидеры мировой ветроэнергетики в 2022 году





Еще одним преимуществом является низкое потребление воды. В отличие от тепловых или атомных электростанций, ветряные турбины практически не требуют воды для работы, что особенно важно в регионах с дефицитом водных ресурсов.

Развитие ветроэнергетики стимулирует инновации в области технологий, материалов и энергетических систем, что способствует прогрессу в других отраслях. Кроме того, ветряные электростанции помогают сократить углеродный след энергетического сектора, что важно для выполнения международных обязательств по снижению выбросов парниковых газов.

Ветряные турбины могут быть установлены в труднодоступных или удаленных районах, где подключение к централизованной энергосистеме затруднено или экономически невыгодно. Это делает их особенно полезными для обеспечения энергией изолированных сообществ.

Современные ветряные турбины имеют срок службы 20–25 лет, а их компоненты могут быть переработаны или модернизированы, что делает их долговечными и экологически устойчивыми. Несмотря на множество преимуществ, ветряные электростанции имеют и некоторые недостатки, такие как зависимость от погодных условий, шумовое воздействие, влияние на птиц и летучих мышей, а также необходимость больших первоначальных инвестиций. Однако эти проблемы постепенно решаются благодаря развитию технологий и улучшению проектирования.









Вот список некоторых из крупнейших ветряных электростанций в России:



Крупнейшие ветряные электростанции России:

1. Адыгейская ВЭС

- Расположение: Республика Адыгея.

- Мощность: 150 МВт.

- Одна из самых мощных ветряных электростанций в России, построена компанией "НоваВинд" (дочерняя структура "Росатома").



2. Кочубеевская ВЭС

- Расположение: Ставропольский край.

- Мощность: 210 МВт.

- Крупнейшая ветряная электростанция в России на момент ввода в эксплуатацию (2021 год). Также построена "НоваВинд".



3. Салтыковская ВЭС

- Расположение: Республика Калмыкия.

- Мощность: 100 МВт.

- Введена в эксплуатацию в 2021 году, является частью программы развития ветроэнергетики в южных регионах России.









4. Курганская ВЭС- Расположение: Курганская область.- Мощность: 50 МВт.- Одна из первых крупных ветряных электростанций в Уральском регионе.5. Ульяновская ВЭС-1 и ВЭС-2- Расположение: Ульяновская область.- Мощность: 35 МВт (ВЭС-1) и 50 МВт (ВЭС-2).- Ульяновская область стала пионером в развитии ветроэнергетики в России. ВЭС-1 была первой промышленной ветряной электростанцией в стране.6. ВЭС Тарханкутская (Крым)- Расположение: Крым.- Мощность: 22 МВт.- Одна из первых ветряных электростанций в Крыму, построенная для обеспечения региона экологически чистой энергией.7. ВЭС Фортум (Оренбургская область)- Расположение: Оренбургская область.- Мощность: 35 МВт.- Проект реализован компанией "Фортум" в рамках развития ветроэнергетики в России.8. ВЭС Азовская- Расположение: Ростовская область.- Мощность: 90 МВт.- Введена в эксплуатацию в 2020 году, является частью программы развития ветроэнергетики на юге России.9. ВЭС Каменная Степь- Расположение: Воронежская область.- Мощность: 60 МВт.- Проект реализован компанией "Энел Россия".10. ВЭС Сулинская- Расположение: Ростовская область.- Мощность: 100 МВт.- Введена в эксплуатацию в 2022 году, является частью программы "НоваВинд".

Помимо строительства новых ветряных электростанций, в РФ начали производство элементов конструкции ВЭС.

Новое производство по выпуску элементов ветровых электростанций, известных как ветряные лопасти, открыто в поселении Лемешки Суздальского района владимирского региона.









Отечественная фирма придумывает и создает стеклопластиковые конструкции. Помимо изготовления ветряных лопастей, на производстве выпускают носовые обтекатели для зимней самоходной техники, скамейки, внешние корпуса для с\х техники.

По данным региональных чиновников, площадь открытого цеха не менее 1500 кв. метров. После его запуска работу нашли 50 новых сотрудников. А 85% всего оборудования создано на российских заводах.

Что касается элементов ветряных станций, для последних будут выпускаться некоторые части гондолы, сами кожухи и обтекатели ступицы.





Перспективы развития



Россия активно развивает ветроэнергетику, и к 2035 году планируется увеличить общую мощность ветряных электростанций до нескольких гигаватт. Основные регионы для развития ветроэнергетики — это юг России, Крым, Урал и Дальний Восток, где ветровой потенциал наиболее высок. Крупнейшие игроки на рынке — "НоваВинд" (Росатом), "Энел Россия" и "Фортум".