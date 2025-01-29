Российский самолёт имеет самый большой военный опыт среди всех современных самолётов пятого поколения.

В один из последних дней января 2010 года в воздушное пространство РФ поднялся тяжелый боевой истребитель Су-57, относящийся к самолётам пятого поколения.

Так, ещё советские инженеры очень много думали над собственным видением, демонстрирующим, каким именно должен быть самолёт «завтрашнего дня». Такие работы проходили в закрытых КБ ещё в эпоху 1980-х годов. Но глобальные геополитические изменения поставили на паузу проект аж до начала 2000-х. И лишь в 2022 году специалисты Сухого смогли заполучить право разработки и создания проекта ПАК ФА.

Самолёт делали долгих семь лет, когда полноценный образец был изготовлен в стенах авиационного предприятия, расположенного в городе Комсомольское-на-Амуре. Первым пилотом, оказавшимся за штурвалом Т-50-1 оказался Сергей Богдан, получивший за годы своей службы высокое звание Героя России, пилотирующий и сейчас экспериментальную технику. Полёт морозным утром 28 января 2010 года длился чуть менее часа и был по итогу признан успешным.









На январь 2025 года Су-57 оснащаются турбореактивными силовыми установками АЛ-41Ф1, способными разгонять самолёт до 2600 км/ч с дальностью полёта до 5,5 тыс. км.

Для борьбы с дронами, самолётами и вертолётами самолёт вооружен 30-мм автоматической пушкой и управляемыми ракетами класса «воздух-воздух». Для разрушения наземных целей в бортовом вооружении нашлось место для ФАБ с УМПК и «чистопородных» корректируемых бомб-ракет, как и управляемых боеприпасов ракетного типа.

На сегодняшний день Су-57 используется не только как ударный комплекс, но и как разведывательный воздушный аванпост, наводящий на особо важные цели наземные ракетные установки и стратегические ракеты самолётов-бомбардировщиков Ту-160/Ту-90.

А благодаря стеклопластиковому оснащению «противоРЭБ», новая Сушка максимально близко может подобраться к передовым западным системам ПВО, таким как ЗРК «Patriot», NASAMS и IRIS-T.