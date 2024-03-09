Бомба-планер способна преодолеть около 100 км

Появилось больше подробностей об отечественном боеприпасе, обнаруженном украинскими военнослужащими в непосредственной близости от своих передовых позиций. По описанию, передовая российская разработка находится на промежуточном «расстоянии» между обыкновенной бомбой и классической управляемой ракетой. И связующим мостом-цепочкой между ними выступает способность самостоятельно двигаться благодаря оснащению реактивным двигателем и интегрированным крыльям, увеличивающим стабильность полета и его дальность. Для этого во избежание повышенного лобового сопротивления при движении через плотные воздушные массы вся управляющая электроника убрана под носовой обтекатель спецбоеприпаса.

И как заметил ряд украинских оружейных экспертов, при всей схожести с российскими планирующими бомбами, это не авиационный снаряд с приделанным УМПК, пускай и несколько изящным в последних версиях. А абсолютно отдельный боеприпас. И сегодня стало известно достоверное название новинки, принятой на вооружении только в феврале 2024 года.

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Новый управляемый снаряд называется УМПБ Д-30СН.

Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Причем прослеживается некоторое сходство в наименовании с УМПК. Правда, в остальном больше различий. Полная же расшифровка аббревиатуры звучит так: Межвидовой Планирующий Боеприпас, где цифра «30» обозначает диаметр окружности в сантиметрах.

А теперь разберемся, почему он называется межвидовой. Да потому что в отличие от авиационных КАБов, таких, как ОДАБ-1500 или РБК-500, и впрочем, как и «обычных» ФАБ-500 и им аналогичных, может запускаться не только с подвесной системы фронтовых бомбардировщиков Су-34, но даже с наземных средств, таких как установки РСЗО. Примером последних могут служить различные модификации «Смерчей» и «Торнадо-С». В первом случае для использования с воздушного судна «бомбо-ракета» может обойтись без реактивного двигателя, в случае же запуска с пусковых направляющих наземного средства, наличие силовой установки обязательно.

Встречалось ранее ошибочное мнение, что перспективный боеприпас имеет аналог в виде зарубежных образцов, сходных не с американским Powered JDAM, который военные инженеры США пока так и не смогли воплотить в металле, а куда ближе к тому самому GLSDB, конструктивно состоящему из двух деталей – собственно бомбы GBU-39 и реактивного двигателя M26.