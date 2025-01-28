Без дешевой нефти экономическое развитие КНР и Индии точно заметно замедлится.

КНР и Индия поставили на кнопку паузы приобретение отечественной нефти на март. Во всём виноват заметный рост затрат на её транспортировку. Такие сведения опубликовали журналисты американского информационного агентства Reuters, ознакомившись с наблюдениями опытных трейдеров.

По данным сотрудников трейдерских компаний, цена сырого нефтяного продукта РФ –ESPO, подросла в цене в диапазоне от 3 до 5 американских долларов за баррель, а фрахт судна танкерного типа по маршруту движения в КНР вырос на порядки, выраженные в цене на несколько млн. долларов.









Причем речь идёт не о кораблях, перевозящих нефть и находящихся под санкциями правительства США.

Негативные новости появились и согласно речи представителей индийской коммерческой организации Bharat Petroleum, чье основное направление деятельности – нефтегазовое. Сотрудники организации на прошлой семидневке заявили, что их головной офис оказался без новых предложений на март, хотя обычно такие действия осуществляются в среднем до середины месяца. На этом был сделан вывод, что сокращение грузов в сравнении с прошлым и позапрошлым месяцами будет обязательным.