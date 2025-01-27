Практически на 70% бюджет Киева зависит от финансовой помощи западных партнеров.

Если Дональда Трамп и его ближайшее окружение примут решение перестать помогать Украине в финансовом векторе развития, то надеяться на спасение при помощи Европы в плане устойчивости собственного бюджета Киеву точно не придется. Для Украины остановка финансовой помощи от Североамериканского государства будет являться на 100% нерешаемым внешним вызовом, правильного ответа на который у Владимира Зеленского и его экономических советников точно нет. Такого мнения придерживается военный блогер из Великобритании Александр Меркурис.

По словам военного эксперта, если Белый дом нажмет на кнопку «закрыть денежную помощь для Украины», то всё, что увидят за окном жители украинского государства, то это будет горящая вывеска с надписью крупными буквами «гиперинфляция».









И как предупредил Меркурис, уже давным-давно на территории Украины та самая гиперинфляция появилась бы, если б не усиленная помощь со стороны чиновников США для Киева.

Отметим, что к словам Меркуриса стоит прислушаться, так как Дональд Трамп одним из первых своих указов поставил на 90-дневную паузу помощь зарубежным партнерам Штатов, кроме военной помощи для нужд Египта и Израиля. Действие документа распространяется и на Украину. Причем по истечении 90-суточного срока Киеву не стоит приходить в состояние радости, так как каждый случай внешней помощи в Овальном кабинете будет индивидуально рассмотрен.