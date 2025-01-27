Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Меркурис: Если США откажутся от финансирования Украины, то последняя получит гиперинфляцию
Практически на 70% бюджет Киева зависит от финансовой помощи западных партнеров.

   Если Дональда Трамп и его ближайшее окружение примут решение перестать помогать Украине в финансовом векторе развития, то надеяться на спасение при помощи Европы в плане устойчивости собственного бюджета Киеву точно не придется. Для Украины остановка финансовой помощи от Североамериканского государства будет являться на 100% нерешаемым внешним вызовом, правильного ответа на который у Владимира Зеленского и его экономических советников точно нет. Такого мнения придерживается военный блогер из Великобритании Александр Меркурис.

   По словам военного эксперта, если Белый дом нажмет на кнопку «закрыть денежную помощь для Украины», то всё, что увидят за окном жители украинского государства, то это будет горящая вывеска с надписью крупными буквами «гиперинфляция».



   И как предупредил Меркурис, уже давным-давно на территории Украины та самая гиперинфляция появилась бы, если б не усиленная помощь со стороны чиновников США для Киева.

   Отметим, что к словам Меркуриса стоит прислушаться, так как Дональд Трамп одним из первых своих указов поставил на 90-дневную паузу помощь зарубежным партнерам Штатов, кроме военной помощи для нужд Египта и Израиля. Действие документа распространяется и на Украину. Причем по истечении 90-суточного срока Киеву не стоит приходить в состояние радости, так как каждый случай внешней помощи в Овальном кабинете будет индивидуально рассмотрен.

#украина #александр меркурис #сша vs украина
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самый богатый человек Индии запускает крупнейший в мире центр обработки данных за $30 млрд
4
Словения заплатила штраф в 4 миллиона евро за отказ от покупки немецких бронетранспортёров Boxer
+
Китай внедряет новое сверхмощное микроволновое оружие Hurricane-3000 для борьбы с роями БПЛА
2
Игровой ПК MSI с RTX 5080, Core Ultra 9 285K и встроенным 13-дюймовым экраном продаётся за $4140
5
Ryzen 7 9800X3D появился в продаже у нескольких розничных продавцов по цене ниже стандартной
1
Решения «Лаборатории Касперского» вновь подтвердили свою 100% эффективность в тестах SE Labs
3
Hardware Unboxed: мультигенератор кадров GeForce RTX 5000 вызывает артефакты изображения
15
Игрок в Diablo 4 потерял 400 уникальных предметов одним махом
8
В РФ на заводе "Саста" благодаря станкам с пятиосевой обработкой будут выпускать сложные авиадетали
2
Режим производительности в DLSS 4 дает картинку лучше, чем качество в DLSS 3
20
На международный рынок вышел новый защищённый смартфон с батареей на 10 100 мАч Doogee S200X
1
45 лет назад на боевое дежурство встал мощнейший фрегат российского ВМФ
1
Флагман Xiaomi 15 Ultra получит две новые камеры телефото
+
Швейцарская фирма выпускает первое в мире защищенное оборудование против квантовых угроз
1
Российская компания "Элемент" выпустила первые силовые модули на карбиде кремния
+
Бывший дизайнер Arkane раскрыл причину закрытия Dishonored
2
Google ещё больше усложняет кражу Android-смартфонов с помощью функции «Проверка личности»
1
Tecno Camon 40 Premier 5G получит перископический зум-объектив.
+
PowerColor официально представила свои видеокарты RX 9070 XT Hellhound и RX 9070 XT Reaper
+
Британские ВМС приняли кита за русскую подлодку и подняли тревогу
1

Популярные статьи

Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
29
Краткий обзор кулера PCCooler RT500 Digital ARGB BK
3
Китайский грузовой беспилотник CH-YH1000 конкурирует с транспортными самолетами Airbus и Boeing
6
Итоги гоночного уик-энда 25-26 января
+
Microsoft Copilot в Офис 365 встречайте новую - старую надоедливую «Клиппи» из нулевых
4
Об офисе Фила Спенсера – источнике информации и слухов
1

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
17:47
Он такой же мой как и твой :-)
Колумбия вводит ответные санкции против США, увеличив пошлины на 25%
Лаша Чохатаурский
17:46
Об офисе Фила Спенсера – источнике информации и слухов
Юрий Белов
17:45
Ждём свидетелей натива, которые с пеной у рта будут доказывать что все это фигня
Режим производительности в DLSS 4 дает картинку лучше, чем качество в DLSS 3
Windmark_
17:43
Тебя опять из палаты выпустили ? 😁
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
RandomXP
17:41
Отдел маркетинга. По сути он задвинул АМД с новой линейкой так, что тем на 2 месяца релиз пришлось перенести. При этом никто и не собирался 5000ую линейку задешево продавать.
Игроки не смогут купить видеокарты NVIDIA RTX 50 по рекомендованной цене
Windmark_
17:40
Новый хлаоми вышел QLED . Ниче такой )
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
sexsexseven
17:36
poe2 збс, думаю гпу сменить. и проц.
Партнерам NVIDIA приходится продавать GeForce RTX 5000 чуть ли не в убыток
Яков Рудев
17:34
Мегапаскаль на метр кубический на килограмм. Странная единица измерения.
В Канаде создали новый материал такой же прочный, как сталь, и лёгкий, как пенополистирол
Vorvort
17:32
Техас, согласно договору с США, может выйти из США в любой момент.
USA Today: В Калифорнии собирают подписи за выход из состава США
Вячеслав Павлов
17:29
Что мешало Куртке сразу нарисовать цену 1999 или 2499? Или даже 2999? Дефицит вряд ли будет при таких ценах, что важно при старте продаж. А снизить и всегда потом можно.
Игроки не смогут купить видеокарты NVIDIA RTX 50 по рекомендованной цене
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем