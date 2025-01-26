Финальный результат такой выплавки настолько хорош, что пригоден без дополнительной обработки к использовании в авиационной промышленности.

Сотрудники Казанского технического университета создали набор комплексных мер, качественно улучшающих структуру металла. Причем данная процедура выполняется одновременно с процедурой плавления. О достижениях местных ученых рассказали в пресс-службе КНИТУ-КАИ.

Как пояснили представители университета, использование звуковых волн с частотными характеристиками в 40 кГц повышает объем расплавленного металла на 33% и превращает внутреннюю структуру сплава в ещё более однородный образец. А именно с такими свойствами металл идеален для внешних компонентов авиапрома и не только.

В ходе множественных экспериментов сотрудники ВУЗа, используя сварку или 3D-печать, генерировали звуковые волны с заданной частотой и облучали металл.









И как раскрыл более детальную информацию глава проекта Альберт Гильмутдинов, 40-кГц ультразвук при воздействии на металл улучшает его перемешиваемость, как и повышает равномерность распределения теплового поля. Именно такие свойства как раз и нужны от деталей с высокими требованиями к однородности внутренней структуры и прочности.

И хотя итоговая работа по воздействию ультразвуком еще не закончена, в дальнейшем планируется использовать полученные знания при создании деталей, востребованных в автопроме, авиапроме и медицинской промышленности. Ведь именно эти отрасли чувствительны к материалам и их качеству.