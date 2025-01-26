Завод имеет долгую историю, так как построен ещё в 1974 году, но уже тогда в распоряжении рабочих были современные станки с программным управлением.

Отечественный министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов совершил визит на промышленное предприятие «Саста», которое станет очередным работающим проектом, где будут использованы высокотехнологичные сборочные линии. На последних начнут сборку сложных станков с пятиосевой обработкой. О высоких достижениях в жизни завода проинформировали сотрудники местной пресс-службы.

Тем временем высокопоставленный правительственный функционер побывал внутри механообрабатывающего цеха, где увидел местные линии, оснащенные токарными и многоблочными обрабатывающими центрами, станки по фрезерному делу и конструкторско-технологический пункт. Увидел высокий посетитель и локальное литиевое производство, переоснащенное в соответствии с современными требованиями.





Сам завод имеет долгую историю, так как построен ещё в 1974 году и спустя уже 24 месяца тут появились транспортировочные линии, где создавались современные на тот момент времени станки с числовым программным управлением.

На 1 января 2025 парк станков в «Састе» составляет порядка 200 производственных единиц, большинство из которых актуальные образцы промышленного выпуска.

В этом году на «Састе» хотят создавать детали сложной формы для авиации и силовых установок.