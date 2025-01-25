После номинации на Оскар Борисов как актер востребован и за рубежом и в России.

Сербский режиссер-постановщик Эмир Кустурица проинформировал медиа, что Юра Борисов получил роль в его будущем кинематографическом проекте, за основу которого взят всемирно известный роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». В новом фильме Борисов выбран на роль молодого режиссера.

О кино известно, что это автобиографическая постановка, где рассказывается, как Кустурица не смог поставить «Преступление и наказание» в более ранний временной промежуток. По одной из популярных версий, новый фильм будет авторским взглядом на роман отечественного классика.

Согласно синопсису, молодой режиссер-постановщик имеет творческий замысел снять фильм по роману Достоевского, но во время съемки к нему обращаются с целью попросить совершить убийство и так получить капитал.









Отметим, что Юра Борисов и до предложения Эмира Кустурицы не жаловался на предложения о съемках в сериальных или кинематографических проектах. Но после номинации на «Оскар» таких предложений во много крат стало больше как от российских, так и от западных продюсеров и режиссеров.









Подчеркнем, что даже если Борисов не сможет обойти своих именитых оппонентов в желании стать лауреатом «за лучшую мужскую роль второго плана», одно знание о том, что его номинация уже является одной из главнейших побед для России и российского кинематографа, так как он первый в своем роде гражданин России и СССР, номинированный на один из актёрских Оскаров.