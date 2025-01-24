Беспилотная система умеет не только маскироваться, но и расширять транслируемый радиосигнал над местностью, координируя боевую работу дронов "Трибунал" и "Микроб".

Новейшие многофункциональные беспилотники «Касатка», презентованные буквально на днях, умеют не только выполнять функции дронов-наблюдателей и БЛА-ретрансляторов, но маскироваться, буквально притворяясь гораздо более дорогой моделью дальнобойных БПЛА, таких, как ударные или разведывательные воздушные машины «Герань».

Как заявил управляющий производственным кластером, где создают «Касатки», Николай Жернов, соответствующее название передовой отечественный беспилотник получил название за «плавную текучесть» форм. И как выяснили репортеры из ТАСС, воздушный мобильный ретранслятор может подыматься на высоты до 2000 метров, транслируя цифровые каналы связи на максимальное расстояние до 50 километров, необходимые для управления fpv-дронами класса «Трибунал». Последний имеет максимальную дальность в 10 км.

Как пояснил Жернов, новинка в мире отечественного БЛА умеет вводить в заблуждение операторов ПВО, заставляя их верить, что они видят не «Касатку», а именно ударную «Герань», тем самым расходуя драгоценные зенитные ракеты якобы на важную военную цель. Обмануть же сканеры РЛС оппонента помогают специальные отражатели, интегрированные в корпус передового дрона. Из-за чего радары ЗРК как раз и «видят Герань».

Причем потеря в ходе боя «Касатки» не настолько дорога, как успешный перехват разведывательно-ударного «Ориона» или дальнобойной многозадачной «Герани».

Кстати, «Касатка» умеет выполнять и ударную функцию, атакуя 3-килограммовым боеприпасом, снаряженная им вместо ретранслятора. Ударная часть при использовании дроном, может быть доставлена на дистанцию до 70 км. Время нахождения передовой машины в воздухе до 1 часа.