Беспилотные системы сконструированы новосибирскими специалистами для повышения боевой эффективности барражирующих боеприпасов.

Новосибирские специалисты по беспилотной авиации сконструировали передовые модели БЛА, способные показать собственную актуальность на современном поле боя, успешно противостоя новым вызовам, в числе которых активные помеховые зоны в секторах сражений. Об очередном развитии отечественных беспилотных технологий рассказали сотрудники ТГ-канала «Shot».

В публикации указывается, что систему дронов разработали новосибирские конструкторы из «Народного фронта». По данным российских журналистов, всего было представлено два наименования – БЛА «Касатка» и «Микроб». Первая модель относится к классу беспилотных ретрансляторов, транслирующих в рамках воздушной поддержки радиосигнал на расстояние до полусотни километров. Второй дрон является представителем новейшего поколения малых ударных форм беспилотников, оснащенный для качественного скачка собственной боевой эффективности чипом с искусственным интеллектом, позволяющим функционировать на должном уровне ударному боеприпасу во время активного использования оппонентом систем РЭБ.





Рассмотрев внимательно фотографию "Касатки", сразу исчезают все вопросы, почему данный дрон назван именно "Касатка".





Ещё одним из преимуществ «Микроба» является высокая стойкость конструкции планера к резким полётным перегрузкам и возможность развития высокой скорости. Так же дрон умеет держать цель в фокусе прицела, после того, как оператор укажет, какой именно объект надо сопроводить и атаковать в удобный момент времени.