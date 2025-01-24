Будьте бдительны и не запускайте неизвестные исполняемые файлы с расширением .APK.

Мошенники при помощи нового вируса взламывают телефон и крадут чувствительную информацию, в том числе платежные и идентификационные банковские данные. Как пояснили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий российской полиции, предваряет взлом рассылка видео, под видом которого на смартфон как раз и устанавливается вредоносная программа.

Сама обманная схема двухступенчатая: первым делом киберпреступник присылает посредством личного сообщения фразу «Это ты на видео?», прикрепляя само «видео» с расширением приложения .apk. Как только исполняемый пакет запускается, активируется и вирус.

Сам вирус представляет собой многокомпонентный троян, одновременно ворующий содержание push-уведомлений, СМС и фото из галереи.









Напомним новичкам, что .apk – это своеобразный архив для хранения и установки приложений операционной системы Android.

Как пояснили представители отечественного МВД, злоумышленников, распространяющих вирус Mamont, больше всего интересуют платёжные данные, сами средства и ваши персональные данные. Всё это может быть использовано в дальнейших противоправных целях, в том числе направленных на ваше ближайшее окружение.

Единственный способ, как пояснили в полиции РФ, защищающий от подобного вида угроз, не доверять любому человеку, даже самому близкому, просящему запустить неизвестную программу. И озаботиться как можно скорейшей установкой защитного ПО.