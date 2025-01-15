Часть укреплений были построены вообще неправильно, будучи развернутыми амбразурами в обратную сторону от линии продвижения российских военных.

Марьяна Безуглая в качестве депутата Верховной Рады снова разразилась очередной и вполне справедливой волной критики в отношении генералитета ВСУ, который не смог организовать правильное задействование защитных сооружений вблизи передовой. Об этом пишет украинский ресурс «Страна.ua».

Как прокомментировала народный избранник, позиционный район, оборудованный рядом с Покровском, пал без активной фазы сражений. В качестве доказательств своих слов женщина-депутат разместила соответствующее видео, источник которого российские военные паблики.

Как пояснила Безуглая, фортификационные укрепления оказались необжитыми, что подтверждает видео выше: в кадре не было рядом ни единой гильзы и остальных признаков активной фазы боёв. В то же самое время высшие чины украинской армии отдают приказы об обороне невыгодных точек сопротивления, когда рядом, но ближе к условному тылу, есть долженствующего уровня крепкие позиции. И как только на невыгодных точках обороны устойчивость ВСУ сыплется, отход на запасные и более выгодные позиции уже становится бессмысленным.

По результату такого тактически невыверенного решения не удаётся удержать ни передовые позиции, ни запасные, параллельно неся чувствительные потери, подытожила Безуглая.