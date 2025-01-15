Сверхчувствительная CMOS-матрица новейшего дрона смогла найти и уничтожить немецкий танк ВСУ даже в условиях пониженной видимости.

Плохие погодные условия в виде густого тумана совершенно не помешали российским операторам дронов отлично завершить утреннюю смену, уничтожив дефицитный для украинской армии западный образец современной бронетехники. Речь идёт об уничтожении немецкого танка Leopard 2А4, попытавшегося спрятаться в густой кромке воздушной водянистой взвеси. Но на беду в дело вступил беспилотный fpv-дрон с оптоволоконным управлением. Подтверждающее видео уничтожения иностранной бронетехники на вооружении ВСУ опубликовал ТГ-канал отряда имени Максима Кривоноса.









Так на кадрах видео заметно, несмотря на плотный слой объемного тумана, что «германец» стоит практически незамаскированный: военнослужащие украинского танкового подразделения понадеялись, что туман на передовой станет непреодолимым препятствием для дронов ВС России.





Немецкий "Леопард" в облаке тумана. Кадр за секунду до атаки в зону расположения МТО.





Но прогноз украинских танкистов не оправдался: первый удар беспилотного охотника пришелся на периметр кормового участка, где за тонким листом бортовой брони спрятано уязвимое моторно-трансмиссионное отделение. Финальные же удары пришлись в область башенной установки, где за противоположной стороной разместился боекомплект.

А мы напомним, чем меньше танков в рядах украинских ВС, тем меньше наступательный потенциал ВСУ.