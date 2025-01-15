Только в момент передислокации на позиции под Покровском из 155-й механизированной бригады украинской армии сбежало 1700 солдат и офицеров.

Украинский Генштаб отказался от планов по созданию новых соединений бригадного уровня, о чем рассказывает в свежей публикации штатный колумнист Forbes Дэвид Экс.

Журналист в авторской статье отметил, что теперь новобранцы будут вливаться не в только что создаваемые бригады, а отправятся на пополнение действующих соединений.









Выбор в пользу давно напрашивающегося решения был сделан после фактического распада элитной 155-й механизированной бригады украинской армии, из которой ушло без приказа старших офицеров порядка 1700 военнослужащих. И как указал репортёр, из-за этого уже в момент своего прибытия на позиции переднего края под Покровском, подразделение оказалось полностью небоеспособным.

По итогу расследования своей должности лишился командир бригады «Анна Киевская». Соединение, главную роль в подготовке которого играли опытные французские инструктора, а оружие в основном было иностранным, предполагалось сделать элитным. Но как мы видим, ничего с затеей украинского президента не вышло.

А мы напомним, что решение создавать новые соединения бригадного уровня позволяло Зеленскому требовать от западных союзников ещё больше финансирования и вооружений. Ведь по мнению украинского лидера без весомой военной поддержки новые бригады остаются фактически «голыми». Теперь видимо эта лазейка оказалась прикрытой и у Зеленского уже не получится требовать ещё больше оружия у Запада якобы для насущных нужд свежесформированных бригад.