Повышенную стойкость к сбою Рунета показала «ЭРА-ГЛОНАСС», которая, несмотря ни на что, продолжила работать в штатном режиме.

На территории РФ сеть Интернет сегодняшним днём стала неправильно работать, что вылилось в многочисленные проблемы доступа к сайтам. Последние не открывались как при попытке доступа с мобильных устройств посредством беспроводного канала связи, так и при помощи установить соединение посредством домашнего интернета. Неработающими оказались страницы, размещенные в доменных зонах с префиксами .рф и .ru.

Жалобы, что «интернет совсем неживой», распространились по службе поддержки операторов мобильной связи и проводного интернета, банковским сервисам и иным сетевым организациям. Плохо работали сетевые порталы маркетплейсов, соцсетей и программ обмена мгновенными сообщениями. Единственное исключение затронуло Telegram. Программный продукт, разработанный при участии братьев Дуровых, работал как ни в чем не бывало на протяжении последних суток.

Тем временем в Ростелекоме подтвердили, что проблема «не на их стороне».

А с наибольшей вероятностью по мнению экспертов по сетевым коммуникациям, виноват в сегодняшнем сетевом «непослушании» сбой в обновлении технических средств противодействия угрозам.

Именно ТСПУ могли нарушить нормальную работу связности сети.

Позже в Роскомнадзоре подтвердили, что специалисты организации смогли решить проблему в оперативном ключе, подключив для устранения неполадок дежурных сотрудников Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Сами сегодняшние сбои затронули всех российских операторов.