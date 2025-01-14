Впору сооружать бетонированные желоба для всех без исключения зарубежных кабелей под водой. А то мало ли что.

Ещё один подводный кабель не смог устоять перед внешним воздействием неизвестного надводного судна, сбросившего то ли специально, а то ли неумышленно устройство якорения на глубину – ровно в то место, где залегал важнейший объект подводной инфраструктуры. О повреждениях внешнего характера, обнаруженных на подводном кабеле, соединяющем Швецию и Финляндию, рассказала местная телевизионная компания SVT.

Так по тв показали работника министерского уровня по направлению гражданской обороны, заявившего, что нарушило целостность кабеля именно морское судно. Но по словам Карла-Оскара Болина, точных данных, указывающих на осознанные действия со стороны экипажа неизвестного корабля, пока что нет.

Единственное, что удалось обнаружить, так это следы якоря, которые отмечены на дне.









Тем временем неназванные правительственные чиновники из кабинета Швеции лишь подчеркнули, что текущей осенью и зимой обрывы кабелей на Балтике чрезвычайно участились.

И действительно, не прошло и месяца, а в минувшем декабре оказалась оборванной подводная транспортировочная линия с силовым кабелем EstLink 2 между Эстонией и Финляндией. По заявлению финской полиции к инциденту причастно судно Eagle S.

После явного воздействия человеческих технологий злоключения постигли подводную инфраструктуру кабельного типа 25 и 26 декабря. Эти кабели соединяли Финляндию с Эстонией и Германией.

Немногим ранее оборвался кабель связи между Финляндией и Швецией под названием Globel Connect. Его нарушил не корабль, а сухопутный экскаватор.