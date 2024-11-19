Подводному кабелю, проложенному рядом с Северными потоками, было всего 8 лет. Поэтому возможно какая-нибудь глубоководная щука или карась поизносившийся кабель и порвали, перепутав его с мелкой рыбой.

Пока официальные представители компании Cinia, занимавшиеся прокладкой глубоководного магистрального кабеля C-Lion1, соединяющего между собой Германию и Финляндию по линии Росток — Хельсинки, продолжают утверждать, что подводное соединение в наибольшей вероятности оказалось разорвано проделками природы в виде сильных подводных течений или же поверхностных ветровых перегонов, совсем иного мнения, из-за которого качество и доступность связи ухудшилась для обычных жителей и коммерческих организаций по обе стороны Балтики, у высокопоставленных немецких чиновников.









Как заявил главный германский военный – министр обороны ФРГ Борис Писториус, кабель C-Lion1, проложенный относительно недавно в 2016 году, не мог утратить герметичность и прочность собственного соединения по естественным причинам и виде воздействия природной стихии и ветхости. С наибольшей вероятностью кто-то с прямым умыслом нанёс фатальные повреждения проложенному с соблюдением всех норм безопасности и глубоководных протоколов прочности подводному маршруту. И как утверждает Писториус, это явно результаты чётко спланированной и тщательно осуществленной диверсии.

По Писториусу, нет никакой веры ни у кого из высоких должностных лиц, что разрыв кабеля был случайным. «Это не случайность, а 100% гибридная акция». При этом министр не стал угадывать и отказался назвать, кто мог намеренно разорвать крепкий подводный сетевой узел.









Первой информацией о том, что по неизвестным причинам высокоскоростной кабель связи, чья основная магистраль пролегает вдоль маршрута подводного залегания Северного потока, неисправен на 100%, как и сетевое соединение по нему не проходит в принципе, на утро воскресенья 17 ноября, рассказали зарубежные корреспонденты газеты Ilta-Sanomat.

Сам кабель является достаточно дорогостоящим инженерным сооружением, выполненным по последним стандартам оптоволоконной связи, проложенный на протяжении 1200 километров в 2016 году. Именно этот кабель является единственным «мостовым соединением связи», напрямую связывающим регион Центральная Европа и Финляндию по глубинной поверхности Балтики.









А мы напомним, что укладка коммуникационных кабелей по морскому дну – процесс достаточно длительный, дорогостоящий и чрезвычайно трудный. Для этого требуется привлечение специальных суден-укладчиков, которые должны не просто сбросить «шнур с толстой защитной оплеткой» куда-нибудь в море, а проконтролировать, чтобы кабель лег именно на плоскую поверхность дна, обойдя рифы, остатки утонувших кораблей и иные препятствия. Стоимость таких работ редко меньше сотни миллионов евро и зависит от множества факторов, повышающих общую цену за проделанные подводные работы.