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Madarator
В Европе оказался повреждён ещё один кабель, на этот раз соединяющий Швецию и Литву
Кажется подводные течения ещё больше усилились как и ещё больше испортилась погода.

   Кабель связи, соединяющий между собой Швецию и Литву, оказался значительно повреждён. О разрыве интернет-кабеля в акватории Балтийского моря рассказал управляющий технологиям коммерческой организации Telia Lietuva.

   По словам топ-менеджера телекоммуникационной компании Андрюса Шемешкявичюса, подводный соединитель был перерезан ещё минувшим воскресеньем утром. Связь сразу нарушилась, цитирует главу радио LRT. Известно, что между Литвой и Швецией по дну Балтики идут три подводных маршрута. Поэтому пропускная способность между двумя странами снизилась ровно на 1\3.

   И как заявил Шемешкявичюс, это явно не диверсия, так как кабель был и раньше проблемным.


   Предположительно, подводное соединение было оборвано на мелководье неправильно брошенным якорем какого-нибудь корабля.

   А мы напомним, что слишком много совпадений произошло только за последние сутки. Так в понедельник получил существенные повреждения кабель C-Lion1 между Финляндией и ФРГ. Этот подводный мост между странами также пролегал по дну Балтийского моря и являлся относительно свежим: работы по его укладке закончились в 2016 году. И в этом случае, кабель износился явно не из-за старости или случайного инцидента с корабельным якорем, а был перерезан. Эту версию изложили в пресс-службе Cinia – фирме, занимающейся прокладкой оптоволоконных сетевых маршрутов.  

    А тем временем, со стороны финских и немецких властей, началась процедура срочного расследования: всё из-за опасного инцидента с подводным кабелем C-Lion1. Предполагается не только влияние природной стихии или подводного течения, но и акт целенаправленной диверсии.

#швеция #литва #повреждение интернет-кабелей в балтийском море #повреждение подводных интернет-кабелей
Источник: lrt.lt
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