Блок вращающихся стволов задаёт темп стрельбы до 6000 выстрелов в минуту, способных обезвредить практически любой дрон-камикадзе за считанные секунды.

В мировой Сети разместили демонстрационное видео испытательной работы многоствольной пулемётной установки на основе технического решения ГШГ-7,62, представляющего собой авиационную разновидность оружия с вращающимся блоком стволов, реализованную в виде наземного четырехствольного варианта.

Для дополнительной устойчивости и эффективного погашения кинетической энергии отдачи пулемёт установлен на компактную тумбу.

И как рассказал аналитик по вооружениям Евгений Даманцев, новая система будет эффективна прежде всего против беспилотных ударных дронов, для чего за рукоятью огнестрельного вооружения смонтирован цветной дисплей-индикатор, способный работать в тепловизионном спектре. Благодаря чему беспилотные аппараты могут быть замечены и обезврежены на расстоянии до 800 метров, благо скорострельность четырёх стволов позволяет обеспечить темп стрельбы патронами с бронебойно-зажигательной и зажигательной пулями до 6000 выстрелов в минуту, поражая любые незащищенные броней варианты авиационных целей.









В дальнейшем, по предположению Даманцева, подобные системы будут творчески переработаны в ещё более совершенный вариант скорострельного противодронного вооружения, устанавливаемый в качестве дистанционно управляемого оружейного блока на гусеничные платформы и палубы кораблей.

Отметим, что более крупнокалиберный вариант сразу с шестью стволами калибра 30-мм, больше известный как АК-630, может буквально надвое перебить при попадании тяжелый бронетранспортёр ВСУ Bradley M2A2.