Бронепробиваемость корректируемого боеприпаса «Аркан» составляет примерно 800 мм.

Отечественные специалисты смогли добиться от танка прошлого поколения Т-62М передовых характеристик – всё благодаря глубокой модернизации стрелково-прицельного комплекса, усилив на значимом уровне обе компоненты танковой системы. Так по данным военного аналитика по авиационному, сухопутному и морскому вооружениям Евгения Даманцева, российским инженерам удалось улучшить тактико-технические характеристики «Шестьдесят вторых», оснастив оные актуальной версией тепловизионного прицельного приспособления 1ПН96МТ-02. Благодаря улучшенным характеристикам цифровых датчиков и блоков вычисления, новый тепловизор даже в полной темноте ночного времени суток способен заметить индивидуальную цель класса «танк\гусеничный броневик» на максимальном расстоянии до 2 километров.

Теперь расскажем про апгрейд сугубо стрелковой компоненты. Как объяснил Даманцев, помимо современного тепловизора экипажам танков Т-62М стали выдавать управляемые ракеты тяжелого класса «Аркан». Боеприпас 9М117М1 способен уничтожить практически любой танк. Причем поражение цели возможно как днём, так и в условиях сумерек на расстоянии до 5 километров.





Боевая часть «Аркана» представляет собой составной ударный блок, состоящий из двух боевых частей, одна из которых оснащена кумулятивным компонентом, что позволяет выводить из строя цели с совокупной бронестойкостью в 800 мм: даже при условии защиты блоками динамической защиты. Как пример «Аркан» способен пробить не только боковой профиль немецкого танка ВСУ Leopard-2A4, но и лобовую часть брони.









Можно также вести огонь из пушки в режиме артиллерийского орудия, обстреливая позиции оппонента с закрытых огневых точек при стрельбе навесом на дальность до 7 километров.

Все экземпляры Т-62 оснащаются блоками ДЗ.