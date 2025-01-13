Теперь он может переносить мины ТМ-62М. Одной такой мины достаточно для уничтожения Abrams M1 или Leopard 2.

Российские специалисты смогли усилить транспортные возможности многоцелевого беспилотного аппарата отечественного производства под наименованием «Пиранья-13», доведя грузоподъёмность разведывательно-ударного fpv-дрона до 15 килограмм.

Благодаря новым возможностям ДПЛА способен совершать полёт с тяжелой миной противотанкового класса ТМ-62М.

И как пишет ТГ-канал «Русского оружия» за авторством Евгения Даманцева, использование противотанковой мины позволит организовать опасные для любой украинской техники взрывные заграждения.

По информации автора публикации, транспортировку такой мины обновлённый российский БЛА способен выполнить на расстояние до 10 километров.









Помимо мин на платформу дрона можно установить пусковые трубы гранатомётов, таких как РПГ-26 и РПГ-30. Причем последний способен уничтожить бронетехнику, защищенную как блоками динамической защиты, так и классической броней, в том числе композитной, обычно последней отличаются все современные западные танки, такие как немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2.





Украинский дрон с дробовиками. Источник: Военный осведомитель





На Украине же местные инженеры смогли вооружить fpv-коптер двумя дробовиками, сбивающими дроны РФ и дополнительно применять так называемые сбросы, вес которых эквивалентен пехотной гранате. Первые такие образцы уже замечены на передовой.