Генерал, отвечающий за тыловое обеспечение, ушел с высокой должности

Сотрудники магазина IKEA, торгующего мебелью в населённом пункте Орля, нашли в поставке грузов около 200 противотанковых мин. Как оказалось, данные боеприпасы предназначались вовсе не для гражданской торговли, а для военных. Именно из-за просчётов высшего польского командования ВС, которому захотелось уменьшить логистические траты, мины практически две недели колесили по всему польскому государству в обычном вагоне. Разумеется никто такую посылку не охранял и не проверял.

Само событие состоялось в летний период, но польские СМИ огласили резонансный случай только в январе 2025 года. Как только это утекло в публичную плоскость, ушел с высокой должности польский генерал, чья зона ответственности – тыловое обеспечение.









Подробности выяснила местная газета Onet, рассказавшая, что в минувшем июле военнослужащие должны были разгрузить часть ж\д состава рядом с Щециным. Поторапливало же польских военных желание сэкономить, из-за чего операция по разгрузке была ускорена. И в такой суматохе кто-то забыл подсчитать, сколько всего должно было приехать мин, по итогу 200 мин оказались «забыты». Потерянными оказались ТМ-62М, используя которые российские военные, действуя в зоне СВО.

«Забытый» вагон с 2 тоннами взрывчатки 11 дней перемещался по железной дороге, пока не доехал до складского пути города Орле. Там пришедшие разгружать собственный груз сотрудники IKEA и обнаружили мины-потеряшки. Сразу же представители международной компании связались с местными военными, которым и передали опасный груз.