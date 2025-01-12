Посреди обгоревших остовов и обрушившейся кровли в элитном районе Малибу остался один единственный дом ценой больше 8 млн. долларов, которому бушующая огненная стихия так и не причинила весомого вреда, оставив его целым. О необычном случае, который как новогодним подарком владельцу виллы Дэвиду Штайнеру и не назовешь, написали американские журналисты из New York Post.

Техасский миллионер, событие которое приключилось с его домом, не считает выигрышем в лотерею, потому что стихия не смогла справиться с капитальной постройкой по объективным причинам, а не по сверхъестественному исключению.

Всё дело в том, что строение было построено на сверхпрочном основании, хотя все соседние дома выгорели буквально до фундамента, не выдержав высокотемпературного натиска мощных пожаров. А вот дом 64-летнего мужчины, не поскупившегося на здание, был построен с каменных блоков, покрытых штукатуркой. Венчала же прочные стены крыша, главный материал которой был на 100% огнеупорным.

Причем для устойчивости, в земляное основание были вкопаны бетонные столбы на глубину до 15 метров, предназначенные для защиты уже от водной стихии: такая стабильность нужна была в случае разрушения дамбы, защищающей данный жилой район от наводнений.

Как рассказал пенсионер, когда огненная стихия атаковала Малибу, вилла пустовала, потому что данное жилье не используется в зимний период.

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Пожар уничтожил особняк Мэла Гибсона ценой в 14 млн. долларов

Отметим, что пока слишком рано говорить, что масштабные пожары в январе в Лос-Анджелес снова не вернутся. По прогнозу местных синоптиков на выходных ожидаются сильные ветры, которые без видимых проблем могут опять распространить на многие мили возгорания, превращая их в огненные ураганы. Такой сильный ветер будет дуть до будущей среды.