Редкая польская бронемашина официально не поставлялась в украинскую армию. Но кадры объективного контроля подтверждают факт такой поставки.

Беспилотный дрон РФ «Упырь» настиг тяжелый тягач польского производства, находящийся на службе в ВСУ. Причем ударный страйк стал возможен даже в условиях противодействия комплекса РЭБ, установленного на достаточно редкую для зоны СВО украинскую бронемашину.

Кадры, на которых дрон-камикадзе без видимых проблем уничтожает украинскую технику, разместил ТГ-канал «Старшие Эдды». Причем для увеличения стойкости и без того тяжелобронированного экземпляра, весящего не меньше 42-тонн в своей базовой комплектации, украинские инженеры оснастили WZT-3 дополнительными степенями защиты, заключающимися в противодронном и противокумулятивном облачении в виде сетчатой конструкции и стальных экранов. Но данные технические решения оказались всё равно бесполезны.

Отметим, что официально Варшава не подтверждала, что ВСУ получали такие тягачи.

Подчеркнем, что существует две версии WZT-3: главное отличие между ними, это какая именно танковая платформа взята за основу. Существуют вариации на базе гусеничных шасси от танков Т-72М1 и РТ-91 Twardy. В первом случае мощь силовой установки составляет 780 л.с., во втором двигатель на 70 л.с. тяговитее.



Для инженерных работ оба экземпляра оборудуются бульдозерным ножом и кранами. При движении по асфальтовой трассе бронированные машины разгоняются до 60 км\ч. Для самообороны экипажа установлен тяжелый НСВТ калибром 12,7-мм. Тягач управляется 4 членами экипажа.