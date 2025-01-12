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Madarator
ВСУ впервые потеряли танковый тягач WZT-3 после удара дрона "Упырь"
Редкая польская бронемашина официально не поставлялась в украинскую армию. Но кадры объективного контроля подтверждают факт такой поставки.

   Беспилотный дрон РФ «Упырь» настиг тяжелый тягач польского производства, находящийся на службе в ВСУ. Причем ударный страйк стал возможен даже в условиях противодействия комплекса РЭБ, установленного на достаточно редкую для зоны СВО украинскую бронемашину.

   Кадры, на которых дрон-камикадзе без видимых проблем уничтожает украинскую технику, разместил ТГ-канал «Старшие Эдды». Причем для увеличения стойкости и без того тяжелобронированного экземпляра, весящего не меньше 42-тонн в своей базовой комплектации, украинские инженеры оснастили WZT-3 дополнительными степенями защиты, заключающимися в противодронном и противокумулятивном облачении в виде сетчатой конструкции и стальных экранов. Но данные технические решения оказались всё равно бесполезны.

   Отметим, что официально Варшава не подтверждала, что ВСУ получали такие тягачи.

   Подчеркнем, что существует две версии WZT-3: главное отличие между ними, это какая именно танковая платформа взята за основу. Существуют вариации на базе гусеничных шасси от танков Т-72М1 и РТ-91 Twardy. В первом случае мощь силовой установки составляет 780 л.с., во втором двигатель на 70 л.с. тяговитее.


   Для инженерных работ оба экземпляра оборудуются бульдозерным ножом и кранами. При движении по асфальтовой трассе бронированные машины разгоняются до 60 км\ч. Для самообороны экипажа установлен тяжелый НСВТ калибром 12,7-мм. Тягач управляется 4 членами экипажа.

#сво #дрон-камикадзе #битвы #дрон упырь #wzt-3 #дрон против тягача
Источник: t.me
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