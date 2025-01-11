И это ещё американская СВО за Гренландию не началась.

Еврокомиссия испытывает определенные опасения из-за того, что с некоторой долей вероятности Дональд Трамп, придя к власти, одним из первых указов снимет санкции против российского государства. 20 января 2025 года, день, когда 78-летний американский политик официально станет новым руководителем Белого дома, вызывает у высших европейских чиновников оторопь, предполагающих, что инаугурация Трампа станет одним из самых неприятных дат для ЕС. Об этом собственным читателям рассказывают журналисты из издания Financial Times, ссылаясь на несколько независимых источников.

Как хотели бы члены Еврокомиссии, экономические санкции чрезвычайно нужны, чтобы использовать их как довольно весомый рычаг давления на предстоящих потенциальных переговорах между Украиной и Россией.

Есть у высокопоставленных европейцев и опасения меньшего порядка: в ЕС предполагают, что Трамп не только может снять санкции с РФ, но и «вдогонку» прикрыть кран военных поставок для нужд украинской армии.

В настоящий момент европейские специалисты с большой скоростью стараются «объять» все минувшие указы уходящего с поста американского президента, чтобы выяснить какого масштаба может грозить ущерб, если Трамп их все скопом отменит.

Не меньшие переживания у европейских высокопоставленных функционеров вызывает и желание Трампа приобрести Гренландию в собственность Североамериканского государства, причем силовой путь для таких действий вообще не нужен.