По другим данным Трамп хочет приобрести Гренландию за 50 млрд. долларов.

Если руководство Белого дома захочет добиться присоединения территории Гренландии военным способом, то эта битва может занять первое место в рейтинге самых коротких сражений за всю общечеловеческую историю. Такой прогноз в отношении армии США и Гренландии сделали корреспонденты издания Politico.

Американские авторы статьи убеждены, что сражаться на покрытым льдами островном участке земли военным Штатов фактически не с кем: кроме мирного населения и армейской группировки всё того же Североамериканского государства, на острове больше никого и нет. Сама же база США здесь находится ещё с 1940-х годов.









А мы напомним, что Вашингтон взял на себя обязательство оборонять Гренландию от любых угроз военного типа, так как датская армия, которая должна была защищать собственную автономию, не смогла бы отбить атаку на остров собственными силами.

Как задался вполне справедливым вопросом действующий сотрудник Копенгагенского университета Кристиан Соби Кристенсен, с кем военным США сражаться за остров, если на нём из военных только и находятся военнослужащие американской армии, охраняющие базу федерального правительства Штатов.

Вспомним, что предысторией интереса Трампа к Гренландии стала идея тогдашнего руководителя Белого дома в 2019 году, когда политик обратился к гренландцам с просьбой купить остров, на что местные власти острова ответили категорическим отказом.