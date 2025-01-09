78-летний политик в основном будет полагаться на иные методы "сильного" внешнеполитического влияния.

47-й президент Североамериканского государства Дональд Трамп готов при помощи экономических или дипломатических инструментов добиться получения Гренландии. О развитии истории с территориальным владением Дании рассказывает свежая публикация Reuters.

Информированный источник издания сообщил американским корреспондентам, что 78-летний политик с самой высокой вероятностью не отступится от попыток пройтись катком чрезвычайного давления на Данию. Для этого будет достаточно мер дипломатического или экономического характера, после чего ожидается уступка датских властей по гренландскому вопросу. И как подчеркнул информатор, скорее всего обойдется без военного вмешательства.









Предполагается, что есть своеобразный список внешнеполитических приоритетов, где «приобретение острова Гренландия» является одним из первоочередных действий.

Вспомним, что по более ранним заявлениям Трампа Гренландия должна сменить свою государственную принадлежность и оказаться в руках новой администрации Вашингтона. По словам 78-го избранного президента, земли Гренландии нужны Штатам для увеличения показателей национальной безопасности.

В ответ не безапелляционные заявления американского лидера местный гренландский премьер Муте Эгеде высказался, что остров никогда не будет товаром в торговле с США.