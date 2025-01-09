Новые искусственные сосуды не отторгаются организмом и могут существовать всю жизнь, как и по задумке врача полностью исчезать.

Новосибирские специалисты по медицине сконструировали специальный блок, главное назначение которого – выращивание сосудов искусственного происхождения. Особенный коллектор позволит обеспечить отечественных медиков эластичным подобием настоящих кровеносных сосудов для проведения операционных действий с телом человека.

Российские медики идут в ногу со временем используя так называемую реконструкцию сосудистых тканей, но есть здесь определенные сложности, причем многомерные. Выбор в пользу изъятия иных сосудов пациента приводит к дополнительным трудностям, как и пролонгирует само операционное вмешательство, что порой вредно. Если же выбор делается в пользу синтетических сосудистых конструкций, то такие сосуды могут быть отторгнуты и привести к осложнениям.









А вот решение в пользу биосовместимых материалов является ключом решения данной проблемы.

Нановолокна, изготавливаемые методом электроформирования, ничем не уступают своим естественным или искусственным аналогам, вместе с тем приводят к более быстрому восстановлению поврежденных сосудов человека, как и уменьшают длительность операционного вмешательства. Об этом проинформировал создатель идеи Константин Кузьмин.

По словам бакалавра факультета автоматики и вычислительной техники, решение при помощи электроформирования – многомерное. При помощи такого подхода новые пластиковые сосуды могут как полностью исчезнуть, если таковое надо по рекомендации врача, либо наоборот – существовать «вечно».

Представители НГТУ НЭТИ уже смогли создать в спецколлекторе несколько прототипов сосудистых контейнеров от 0,7 до 3 см. Исследования продолжаются.