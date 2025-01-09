И это мы молчим о спорных внешнеполитических решениях Зеленского, всё ещё пытающегося говорить на языке ультиматумов с США и ЕС.

Первая неделя нового 2025 года отметилась в календаре украинской армии как одна из самых худших. Всё из-за череды заметных провалов ВСУ и конкретно украинского военного командования, предпринявшего целый спектр неоднозначных решений. О проблемах сегодняшней украинской армии, вступившей в 2025 с ворохом трудностей, рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис.

По словам военного аналитика, Курахово в начале этого года полностью зачистили от присутствия подразделений ВСУ, армия РФ добилась расширения зоны контроля рядом с ключевым населённым пунктом Великая Новосёлка, а неоднозначная контратака сводной батальонной группы украинской армии в направлении Бердина и Большого Солдатского, курского операционного участка, кроме больших потерь, ничего Владимиру Зеленскому и Александру Сырскому не принесла.

Как предположил Меркурис, первая неделя – это вероятно худший период для украинской армии за всю историю российской спецоперации.

А мы напомним, что в своей недавней публикации Меркурис призвал ВСУ как можно быстрей уйти с территории приграничной Курщины: пока для относительно безболезненного отступления благоволит морозная погода. Из-за вязкой местной почвы во время оттепели, не вся украинская бронетехника сможет успешно пересечь обширные территории курского чернозёма и безопасно вернуться на украинскую территорию.