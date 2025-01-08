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Madarator
Меркурис: лучших условий, чтобы отступить из из Курской области прямо сейчас, у ВСУ не может быть
Украинские военные потеряли вчера практически целый батальон, атакуя в бесполезной манере направление на Большое Солдатское.

   Украинским соединениям и более мелким подразделениям ВСУ следует приступить к операционному отходу из приграничных территорий российской Курской области. Потому что прямо сейчас идеальные погодные условия для передислокации с Курщины обратно на Украину. Соответствующую рекомендацию в отношении украинских военнослужащих, находящихся в районе курской границы, дал военный блогер из Великобритании Александр Меркурис.

   По словам иностранного аналитика по тактическим операциям, вряд ли его слова дойдут до украинского президента и главкома ВСУ. Поэтому Зеленский и Сырский будут настаивать до последнего, что находящиеся внутри курского кармана украинские военные приносят что-то полезное украинской армии, находящейся в довольно сложном положении на Донбассе.



   Отметим, что согласно официальным сводкам МО РФ, 5 января в утренней мгле, батальонная тактическая группа ВСУ предприняла безуспешную атаку в направлении н.п. Бердин. Но о планах украинского оппонента заранее знали российские военные, вскрывшие выдвигающиеся боевые порядки, после чего в оперативной манере отработали ВКС РФ и наземные артиллерийские подразделения. По итогу украинская колонна военных была разбита армейской группировкой РФ «Север».

6 января ВСУ повторили попытку и решили получить проход в направлении н.п. Большое Солдатское. Но и здесь украинские подразделения были разгромлены.

#всу #александр меркурис #курское направление #бердин #большое солдатское
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