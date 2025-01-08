Общее количество дезертировавших из "бригады зомби", как называют сами французы 155-ю механизированную бригаду ВСУ, порядка 1700 человек.

Не менее нескольких десятков украинских военнослужащих, поехавших во Францию для прохождения полноценного обучения на местных полигонах под контролем французских военных инструкторов предпочли учебе, бегство с казарм. О случаях дезертирства с территории Франции украинских военных с элитной 155-й механизированной бригады ВСУ рассказали журналисты РИА новости, опираясь на статью иностранной прессы в лице AFP.

Зарубежные журналисты в собственном материале прокомментировали событие, отметив, что украинские солдаты не находились постоянно в расположении французских воинских частей, имея законное право на выход с территории объектов. Вместе с тем по местному законодательству дезертирство не подпадает под уголовные статьи и полностью декриминализовано.

Напомним, что время передислокации с Франции назад на Украину бригады «Анна Киевская» и во время появления её бойцов на передовых позициях вблизи Покровска, не менее 1700 военных ВСУ попросту ушли с окопов и блиндажей, отказавшись сражаться.

Сам же Покровск с наибольшей вероятностью будет взят методом оперативного окружения, что чревато большими для украинских военных, прекрасно понимающих настроения среди генералитета ВСУ, вечно запаздывающего с приказами об отходе с позиций.