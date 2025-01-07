А лучше всего защитить доступ к сетевым аккаунтам и ресурсам методом двухфакторной авторизации.

Чтобы быть уверенным в высокой стойкости пароля, необходимо создать такой элемент безопасного входа, длина которого будет минимума 12-16 символов, набранных из цифр, букв или словесных комбинаций. Причем такой пароль должен состоять из неповторяющихся элементов, рассказал в личной беседе корреспондентам отечественных РИА Новостей специалист по информационной безопасности коммерческой компании «Телеком биржа».

По словам главы направления по развитию стратегии информационной безопасности Александра Блезнекова, когда какой-либо сетевой ресурс пишет, что пароль для входа должен начинаться от 8 символов – то это не значит, что придумав 8-значный пароль вы будете надёжно защищены от взлома со стороны. Такие пароли при текущем уровне развития компьютерных устройств слишком неустойчивы. Гораздо правильней создать пароль из минимум 12 символов, ещё лучше, если доступ будет разрешен по 16-символьному паролю. Причем буквенно-цифровой набор не должен состоять из повторяющихся символов.









Но и это не 100% гарантия. Для большей надёжности желательно активировать режим двухфакторной аутентификации.

Наиболее оптимальный вариант использовать менеджеры паролей. Но некоторые безопасные версии подобных программ не всегда надёжны. Поэтому стоит выбирать приложения только от проверенных поставщиков защитных программ, резюмировал специалист.