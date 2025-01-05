Отечественный боец из Якутии победил в ножевом бою украинского оппонента во время сражения за Трудовое в ДНР.

Сегодня появилось новое видео противостояния отечественного бойца из Якутии Андрея Григорьева, сумевшего в отчаянном бою, складывающегося первоначально не в собственную пользу, выйти по итогу победителем. Не публиковавшиеся ранее кадры в российском сегменте Телеграм загрузила в Сеть редакция «Военной хроники».

По данным военкоров, схватку на ножах с использованием подручных предметов, помимо нашлемной камеры проигравшего украинского штурмовика, запечатлел ещё и разведывательный дрон ВСУ.

Сам близкий огневой контакт, практически сразу перетекший в сражение с использованием личного холодного оружия, состоялся в рамках освобождения Трудового минувшей осенью.

Кадры с беспилотника показали финальные кадры схватки. В них российский военный проводит атакующие действия в сторону украинского оппонента. После, сражение заканчивается и между двумя бойцами завязывается короткий диалог. Отметим, что бой получил настолько резонансное распространение, что кадры контактного сражения посмотрел и самый богатый человек в мире – Илон Маск. Североамериканский миллиардер сделал комментарий столкновения, отметив, что владение холодным оружием актуально и в век гиперзвуковых ракет и беспилотных ударных дронов.