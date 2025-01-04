Короткий стрелковый бой быстро перешел в столкновение один на один с использованием холодного оружия.

Американский бизнесмен Илон Маск посмотрел столкновение российского бойца из гвардии Андрея Григорьева и украинского бойца и высказал своё мнение после увиденного.

В своем блоге самый богатый человек мира написал, что в его комнате есть траншейный нож эпохи первой ПМВ – одно из самых лучших средств для личного контакта с оппонентом. По словам Маска, такое холодное оружие принесет гораздо больше пользы в ближнем бою чем короткоствольное огнестрельное оружие.









Сам бой развернулся прошлой осенью в момент встречной битвы за контроль над населённым пунктом Трудовое. Кадры столкновения запечатлела нашлемная камера. По итогу довольно непростого боя российскому военному пришлось использовать не только нож, но и подручные средства и даже атаку зубами. Само же сражение не закончилось сразу после битвы один на один, а перешло в противостояние Андрея Григорьева с целым пехотным подразделением ВСУ, решившего попытаться отбить село обратно под контроль украинской армии. Григорьев отразил и этот накат, выйдя по итогу из сверхсложного боя победителем.