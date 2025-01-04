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Madarator
Боец из Якутии Григорьев рассказал, как смог выйти победителем из битвы на ножах с военным ВСУ
После боя с элитным украинским солдатом российский боец смог отразить ещё атаку пехотного отделения ВСУ.

   Якутский штурмовик Андрей Григорьев с полевым позывным «Тута» рассказал, как вышел победителем из непростого противостояния один на один с элитным украинским бойцом, знавшим, как и его визави, что такое встречный ножевой бой. Так для успешного противоборства и повышения шансов на итоговый успех Григорьеву пришлось фиксировать нож украинского оппонента голой ладонью. Историей своего ратного подвига Андрей поделился с журналистом RT.



   Сам бой произошел минувшей осенью, когда Генштаб ВСУ подключил отборное подразделение для контратаки на российские позиции в населённом пункте Трудовое в Донецкой области, в котором с российской стороны участвовали воины-гвардейцы 39 гв. мотострелковой бригады ВС России. Само сражение беспристрастно зафиксировал нашлемный оптический сенсор украинского бойца.

   Противостояние началось с короткого огневого контакта, после чего сражение перешло в горячую стадию ножевого боя. Выполнив атаку, российский солдат потерял инициативу, выронив собственный нож. Но хорошо понимая последствия неудачной атаки, Григорьев заблокировал встречный удар украинского солдата голой ладонью, после чего в оперативном порядке смог воспользоваться обыкновенным шифером, подобрав последний с земной поверхности и контратаковав в уязвимый сектор. Удивив солдата ВСУ, Андрей сумел отобрать нож и довести дело до победы.


Участник боя один на один с российской стороны


   Понимая, что шансов переломить ситуацию в свою сторону у украинца нет, оной признал силу российского военного, после чего они обменялись признанием друг друга как воинов.

   В финале «Тута» не вышел из боя, а вступил в схватку с украинским отделением других штурмовиков, успешно отразив накат на свою огневую точку.

#россия #сво #рукопашный бой #украинский солдат #ножевой бой #русский солдат #якутский солдат
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