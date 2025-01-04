Но без насыщения передней линии личным составом, в том числе и городах, удержать "украинские крепости" не получится.

Российская армия непременно пойдет в масштабное наступление в направлении городов Днепр, Херсон и Запорожье. А самым правильным решением со стороны украинских гражданских и военных властей начать немедленные мероприятия оборонительного плана, возводя фортификации и мощные оборонительные узлы. Негативный прогноз в отношении находящихся под контролем ВСУ крупных населённых пунктов выдал бывший командир украинского соединения. Об этом пишут журналисты сетевого издания «Страна.ua».

Так по словам экс-бригадира 53-го соединения украинской армии Анатолия Козла, как только украинская оборона Покровска посыплется, то не будет ничего, что сможет остановить движение российских военных в сторону с соседствующей с Донецкой областью – днепропетровским регионом. А ведь именно эта область является узловым центром, через который проходят все ключевые украинские асфальтовые дороги и железнодорожная колея. Не стоит забывать и про Херсон с Запорожьем, которые тоже должны стать городами-крепостями, если Киев не хочет их лишиться за очень короткий срок.









Высказался отставной комбриг в крайне негативном ключе и в отношении украинских генералов, которые после победных событий осени 2022 года расслабились и бросили в горнило дальнейшего противостояния наиболее подготовленных и мотивированных военных ВСУ.

И вместо 5 миллионов потенциального мобилизационного ресурса у украинских функционеров военного и политического звеньев сейчас есть лишь насильно призванные в украинскую армию мужчины, которые при первой возможности сами просятся в российский плен или сбегают с позиций при первом серьёзном обострении. Именно так недавно закончилась битва 155-й механизированной бригады «Анна Киевская» в районе Покровска.

И как сделал предположение старший офицер в ранге экс-, высока вероятность обвала украинской обороны в самое ближайшее время.