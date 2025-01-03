Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Forbes: Элитная украинская бригада "Анна Киевская" понесла тяжелые потери под Покровском
На момент начала боёв из соединения, подготовленного французскими инструкторами, дезертировало 1700 человек.

   Российские подразделения неумолимо всё ближе и ближе к такому стратегическому важному Покровску. И хотя руководство ВСУ понимает, что удержать город вряд ли получится, несколько больших отрядов украинских военных всё ещё пытаются сделать оборону крупного населённого пункта крепче. Одной из таких групп является свежесформированная 155-я ОМБр «Анна Киевская», танковый парк которой насыщен ОБТ Leopard 2 и французскими мобильными артустановками Caesar – элитным тяжелым вооружением, произведенным западным ВПК. Но даже передача редких типов военной техники не спасли обозначенную бригаду от большой волны бегства личного состава – ещё ровно до того момента, как её военные появились на улицах Покровска, информирует Forbes.



   Как выяснили американские корреспонденты, соединение бригадного уровня должно быть укомплектовано 5800 солдатами и офицерами, но на момент написания журналистского материала из её рядов вышло 1700 человек, попросту дезертировав.

   Так получилось, потому что высшие офицеры ВСУ создавая новую бригаду, в качестве соединения, почему-то следовали принципу подбора именно молодых солдат, которые убегают при первом удобном шансе. Но даже если солдаты дойдут до поля боя, их действия часто оказываются бессмысленными – всё из-за слабого уровня подготовки и недостаточного количества смежного оборудования.

   И уже первые бои под Покровском показали, что надежда командования ВСУ на 155-ю механизированную бригаду, обученную французскими специалистами и укомплектованную иностранной техникой, не оправдалась: в первых боях в предместьях Покровска зафиксированы тяжелые потери, выраженные в уничтожении ОБТ и броневиков, являющимися основным вооружением соединения.

#украина #инопресса #инопресса об украине #инопресса о всу #forbes #покровск #155-я механизированная бригада всу
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина начала поставки электроэнергии в Молдавию
4
MWM: Передача танков Abrams M1 подорвала репутацию американского танкопрома
3
Молдавская ГРЭС перешла с газа на уголь и перестала поставлять электроэнергию в Молдавию
11
Nvidia и Qualcomm могут перейти на 2-нм техпроцесс в Samsung из-за высокой стоимости продукции TSMC
3
Мобильная RTX 5060 в сравнении с RTX 4060 показала на 21% более высокий результат в 3DMark Time Spy
+
Производитель дронов Baykar купил разорившуюся итальянскую фирму Piaggio Aerospace
+
POCO X7 Pro «Iron Man Edition» появится в продаже 9 января
+
Утильсбор на электрические автомобили вырос в 20 раз
8
Xiaomi представила новую механическую клавиатуру MK71 Pro
+
Названы объëмы продаж флагманских смартфонов пяти китайских производителей в 2024 году
+
Rockstar Games выпустила трейлер GTA 6 в высоком разрешении
3
Micron увеличит производство чипов в США благодаря инвестициям в размере $2,17 млрд
+
Появилось изображение смартфона Vivo X200 Ultra на Snapdragon 8 Elite
1
Redmi Note 14 4G с 8 ГБ памяти и батареей 5500 мАч появился на Geekbench
+
Xiaomi Poco X7 обойдётся примерно в 300 долларов
2
Samsung не смогла увеличить производительность Galaxy S25 с помощью процессора Snapdragon 8 Elite
+
В сети появилось видео рукопашного боя между бойцом из Якутии и украинским солдатом
+
Chevrolet добавляет мощности и пространства в Traverse 2025
+
Poco X7 Pro на Dimensity 8400-Ultra набрал в AnTuTu 1,7 млн баллов
1
GeForce RTX 5080 начнет появляться на полках магазинов с 21 января
6

Популярные статьи

"Ларго Винч: Гнев прошлого", "Конклав", "Ограбление по-аризонски": краткий обзор фильмов
4
"Wayfinder" - краткий обзор релизной версии игры
+
Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
1
Самые важные криптовалютные тенденции в 2025 году: стейблкоины, облигации, DeFi и многое другое
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
+

Сейчас обсуждают

zoxa
11:39
"либерота-медотичка-желуди-хрюндели-абырвалг" ... финал общения с дауновм всегда один
Промышленные предприятия Приднестровья приостановили работу из-за дефицита газа
Маэстро
11:37
Слитый и опущенный, я с тобой согласен, что ты признался, что ты довбойоб с методичкой.
Промышленные предприятия Приднестровья приостановили работу из-за дефицита газа
ebatorуа
11:36
20000 этих санкций накидали.Столько их никто читать даже не станет,они таким макаром,любой запрет могут вставить и ты даже не узнаешь,про этот запрет.
Новый год приносит эксклюзивные предложения от Blackview в день глобального релиза
Маэстро
11:35
"хохлы ничего ж не делали, как я понял)" - это да, тебе хохлу виднее каким макаром вы свою страну просрали
Промышленные предприятия Приднестровья приостановили работу из-за дефицита газа
zoxa
11:34
"ведь только укр мог это понять хахахаххаааа, вот ты и спалился, довбойоб укропский ))))))))))))))))))))" я с тобой тут не согласен не все русские настолько тупы, как тебе кажется, чтобы не догада...
Промышленные предприятия Приднестровья приостановили работу из-за дефицита газа
Алексей Игошин
11:33
Я думаю что Алиев не дурак и не безумец. Делая подобные заявления, он наверняка опирается на известные ему факты. Возможно у нено уже есть экспертиза поражающих элементов. Так что вместо того, что бы ...
Президент Азербайджана поторопился с требованиями к России о компенсациях за катастрофу самолёта Embraer 190
ЧatoБoт
11:32
Горячая фаза конфликта вна Некроине завершится ликвидацией этого ВТН.
Зеленский назвал условие для своего выдвижения на второй президентский срок
Маэстро
11:26
тебе, да, ты же тупой довбойоб
Промышленные предприятия Приднестровья приостановили работу из-за дефицита газа
zoxa
11:24
"а чё тут думать" не умея это сложно
Промышленные предприятия Приднестровья приостановили работу из-за дефицита газа
Маэстро
11:23
а чё тут думать, тебе методичку пишут, ты же довбойоб у тебя своего ума нет довбойоб ещё и сам признался в этом, с чем тебя довбойоба поздравляю на такое только довбойоб способен )))))
Промышленные предприятия Приднестровья приостановили работу из-за дефицита газа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем