На момент начала боёв из соединения, подготовленного французскими инструкторами, дезертировало 1700 человек.

Российские подразделения неумолимо всё ближе и ближе к такому стратегическому важному Покровску. И хотя руководство ВСУ понимает, что удержать город вряд ли получится, несколько больших отрядов украинских военных всё ещё пытаются сделать оборону крупного населённого пункта крепче. Одной из таких групп является свежесформированная 155-я ОМБр «Анна Киевская», танковый парк которой насыщен ОБТ Leopard 2 и французскими мобильными артустановками Caesar – элитным тяжелым вооружением, произведенным западным ВПК. Но даже передача редких типов военной техники не спасли обозначенную бригаду от большой волны бегства личного состава – ещё ровно до того момента, как её военные появились на улицах Покровска, информирует Forbes.









Как выяснили американские корреспонденты, соединение бригадного уровня должно быть укомплектовано 5800 солдатами и офицерами, но на момент написания журналистского материала из её рядов вышло 1700 человек, попросту дезертировав.

Так получилось, потому что высшие офицеры ВСУ создавая новую бригаду, в качестве соединения, почему-то следовали принципу подбора именно молодых солдат, которые убегают при первом удобном шансе. Но даже если солдаты дойдут до поля боя, их действия часто оказываются бессмысленными – всё из-за слабого уровня подготовки и недостаточного количества смежного оборудования.

И уже первые бои под Покровском показали, что надежда командования ВСУ на 155-ю механизированную бригаду, обученную французскими специалистами и укомплектованную иностранной техникой, не оправдалась: в первых боях в предместьях Покровска зафиксированы тяжелые потери, выраженные в уничтожении ОБТ и броневиков, являющимися основным вооружением соединения.