Такие беспилотники относительно дешевы и устойчивы в случае попадания в зону электронных помех.

Местные жители украинского города Харьков запечатлели на камеры мобильного телефона полёт дрона самолётного типа, идентифицированного как «Молния». Российский БПЛА впервые смог пролететь так много и показался в воздушном пространстве южных окраин одного из крупнейших украинских городов.

Как проинформировала собственных читателей редакция «Осведомителя», относительно миниатюрный дрон впервые смог пролететь порядка 35 километров, стартовав от ЛБС к Харькову. Предполагается, что это новый рекорд для «Молнии».









И как указали журналисты «РГ», беспилотник относится к БПЛА с управлением посредством человеческого оператора. Причем для облегчения процесса пилотирования дрон обеспечен электронными блоками с интегрированной системой ИИ. Такие сведения подтверждаются разработчиком передового российского БЛА и данными украинской стороны. Блоки ИИ необходимы БЛА для эффективного противодействия помеховому куполу украинской армии, в случае если подразделения последней решат использовать системы РЭБ.

«Молния» запускается в различных режимах: ударного назначения или разведывательного. В видео показан вариант дрона-наблюдателя без оснащения боевой частью для увеличения дальности полёта.