Кража века американскими дельцами по итогу оказалась провалена.

Североамериканское государство отправит назад в Бразилию гигантский изумруд, масса которого составляет невообразимые для драгоценных камней 380 килограммов. Минерал, чья рыночная стоимость никак не меньше 1 млрд. американских долларов, был добыт в незаконном порядке ещё 24 года назад нелегальными старателями в штате Баия. После из Бразилии в 2005 году изумруд был вывезен, когда контрабандисты использовали подложные документы для перевоза.

Как только изумруд добрался до территории Штатов, камень поместили в складское помещение Нового Орлеана. Но после известного урагана «Катрина» камень оказался под водой. Подключив к делу дайверов драгоценный камень нашли и практически сразу потеряли. Но в 2008 году находка обнаружилась в полицейском департаменте Лос-Анджелеса.









Тем временем зря не теряли часов бразильские правоохранители, которые на протяжении последних десяти лет всеми законными способами старались методом приложения легальных усилий вернуть изумруд на родину.

Сам камень уже признали национальным достоянием Бразилии и внесли в соответствующий реестр. Предполагается что любой желающий сможет увидеть изумруд в Национальном музее Рио-де-Жанейро. Правда когда точно пропажа вернется в южную страну, доподлинно неизвестно.