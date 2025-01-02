Прорыв российских беспилотников озадачил украинские расчёты ПВО – ранее никогда дроны ВС РФ не добирались целыми до сверхзащищенного правительственного квартала Киева.

Атаковавшие Киев 1 января дальнобойные ударные беспилотники «Герань» , в частности дотянувшиеся до правительственного квартала, были обновлёнными версиями российских дронов. А системой, позволившей преодолеть эшелонированную зенитную систему украинской столицы, оказались антенны CRPA-типа. Именно благодаря пакету модернизации самые современные версии украинской РЭБ, в том числе зарубежного образца, оказались полностью бессильны против изменений в отечественных беспилотниках. Об улучшениях в последних версиях «Гераней», поставивших украинские расчёты ПВО в тупик, рассказал специалист по беспилотным системам и радиосвязи – украинский эксперт Сергей Бескрестнов. Об этом пишет «Страна.ua».

Как пояснил «Флэш», ранее в «Геранях» использовалась российская направленная антенна «Комета-М», обладающая помехозащищёнными электронными блоками. Теперь отечественные инженеры в рамках эксперимента интегрировали антенны производства КНР, используемые в рамках сельскохозяйственных работ.

Фрагмент китайской антенны на месте удара



По версии украинского народного депутата из пропрезидентской партии Марьяны Безуглой, БПЛА российских ВС прорвались сквозь эшелонированное киевское ПВО из-за якобы преступных приказов главкома ВСУ Александра Сырского, отправившего часть мобильных огневых расчётов на передовые позиции в качестве обычных пехотинцев. Тем самым снизив насыщенность столичного региона группами с крупнокалиберными пулемётами, достаточными для уничтожения низколетящих низкоскоростных целей.