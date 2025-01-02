Ослабленные мобильные группы ПВО пропустили дальнобойные беспилотники практически до офиса украинского президента.

Местная жительница столичного Киева на камеру мобильного телефона записала удар 1 января по правительственному кварталу при помощи дальнобойных ударных дронов семейства «Герань», которым ничто не помешало проникнуть во сверхохраняемый защитный периметр. Как информирует отечественные журналисты издания «РГ», атака была проведена на наземные объекты в Печерском районе Киева.

Со слов оператора видео, там, где должны находиться правительственные здания, в небесной глади наблюдается объемное облако воздушных темных масс, возникших после детонации боекомплекта «Герани» после удара.









А мы напомним, что именно 1 января группа российских БПЛА смогла обмануть усиленное столичное ПВО и атаковала несколько сооружений в правительственном квартале Киева. О том, что «Герани» стало трудней сбивать из-за отправки украинским главкомом Сырским многих участников мобильных огневых групп ПВО на передовую, рассказала своим подписчикам действующий народный избранник Марьяна Безуглая.









Тем временем жители украинской Днепропетровской области смогли запечатлеть в ночном небе региона украшенную по-праздничному «Герань» с целым сонмом разноцветных гирлянд.