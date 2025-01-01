Потому что "элитные бойцы" украинского ПВО вместо несения боевой службы в безопасном тылу отправились в холодные и опасные окопы передовых позиций.

Дальнобойные российские «Герани» без видимых проблем минули посты украинских подразделений ПВО и практически атаковали Офис президента Владимира Зеленского, что взывает ряд очень острых и закономерных вопросов к командованию ВСУ. Такой критической оценки в работе высших военачальников придерживается действующий нардеп Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая. О чем информирует собственных читателей сетевой ресурс «Страна.ua».

Так же Безуглая предположила, почему украинская ПВО перестала справляться с тихоходными и низколетящими «Геранями».

По мнению женщины-депутата, во всём виноваты экстремально жесткие приказы верховного украинского командования, отправляющие тыловых специалистов по ПВО, в частности участников огневых групп, в пехотные подразделения поближе к ЛБС.

Теперь количество мобильных огневых групп настолько маленькое, что мечты об эшелонированной системе столичной ПВО так и остались мечтами. Из-за чего боевая эффективность американских ЗРК Patriot не находится на максимально возможном уровне, - заявила рассерженная Безуглая.

А тем временем украинские спикеры от власти говорят, что ни одна российских «Гераней» так и не смогла выполнить боевую миссию в Киеве, будучи на 100% нейтрализована огнем с земли и воздействием комплексов РЭБ.

А мы подчеркнем, что служба в составе мобильных огневых групп тылового расположения является без всяких кавычек «элитной» и неофициально «ухилянтской» – опасности от российских ракет и дронов для таких расчётов нет, как и сопутствующего риска от других типов российских вооружений. Но эффективность слишком разросшегося штата таких подразделений при общем критическом положении на ЛБС заставили главкома ВСУ Сырского задаться справедливым вопросом: а кто будет удерживать передовые позиции?